Famílies d'Artesa de Segre no portaran els fills a l’escola per protestar contra un docent «problemàtic»

Expulsat durant dos anys per manca de competències

El curs escolar al centre, d’, començarà amb polèmica. El motiu, un professor “problemàtic” que ha arribat a l’escola amb un bagatge dede pares d’alumnes d’altres escoles catalanes.Per reprovar la incorporació d’aquest docent, destinat com a tutor interí a una de les dues línies de, les 14 famílies dels nens i nenes que aniran a aquesta classe han decidit no portar a l’escola els seus fills el primer dia de curs, el proper dilluns 5 de setembre.Consultats per, els pares han assegurat que aquesta decisió es pren com a mesura de pressió al, a qui es demana un relleu al capdavant d’aquest grup. Pares i mares admeten “desassossec” en saber que aquest professor estarà en contacte amb els petits, un fet que es rebutja ateses les experiències conegudes d’aquest docent en altres escoles del país i una rumorologia que genera encara més intranquil·litat: “Sabem que ha tingut problemes arreu dels centres on ha estat, i no volem que aquesta situació es repeteixi ara a Artesa”, asseguren els pares, que expliquen que la conselleria ja sap de primera mà el problema actual després de dues reunions en les darreres setmanes.Per evitar que aquestes acreditades males praxis siguin una realitat a Els Planells, els pares i mares tenen previst tambéa les portes del col·legi el proper 1 de setembre, el primer dia laboral dels professors. L’objectiu és fer visible el malestar i posar de manifest que els nens no aniran a classe fins que no hi hagi una solució a aquest conflicte, que podria passar per la incorporació d’un segon tutor a jornada completa.En aquest sentit, des d’Ensenyament només s’ha facilitat la incorporació d’un docent a mitja jornada, una alternativa que no satisfà els progenitors dels menuts, que reclamen la marxa del professor o la baixa laboral, una decisió que ja va prendre ell mateix anys enrere quan treballava justament a Artesa de Segre. Des d’Els Planells s’apunta que, en el cas que aquest professional s’hagi de quedar al centre, hi haurà unaEl que passa actualment en aquest municipi de la Noguera ja s’ha viscut a altres indrets com Sort, la Vall Fosca o Tremp, on aquest professor també van tenir nombrosos problemes. L’inici del curs escolar a aquestes localitats també es va arrencar amb protestes similars.Els pares recorden que l'any 2017 Educació vael professor de la borsa d'interins durant dos anys considerant que hi havia una "evidència de falta de competències professionals".

