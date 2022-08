Una píndola catalana redueix un 33% les morts cardiovasculars després de patir un infart

L'estudi SECURE del Centre Nacional de Recerques Cardiològiques (CNIC) publicat a la revista New England Journal of Medicine ha demostrat que, creada pel cardiòleg barceloní Valentín Fuster,Es tracta d'una sola pastilla que suma tres medicaments indicats per a pacients que han sofert un infart de miocardi.La polipíndola per al cor, un ictus o revascularitzacions. El doctor Fuster i el seu equip la van crear fa 15 anys, però és ara que un estudi demostra els seus efectes.Fuster ha presentat els resultats de l'estudi, del qual també n'ha format part, en elEl periple de la polipíndola va començar el 2007, quan es va adonar queAixò es deu al fet que, han calculat els experts, els pacients han de prendre, almenys, tres pastilles, si no més. Depèn de les patologies prèvies de cadascú i de la intensitat de l'infart.És d'aquí que va sorgir la idea de crear una pastilla que aglutinés tres medicaments en una sola. Així, l'equip de FusterPerò "no va ser fàcil arribar fins aquí", ha assegurat el cardiòleg. Sabien què havia de portar, però no com, en quina quantitat, ni de quina manera havien de fer-la perquè els principis actius fossin compatibles entre ells i es garantís la seguretat, l'eficàcia i l'estabilitat dels fàrmacs. Ho van provar fins a 50 vegades., ha confessat Fuster. Segons la farmacèutica Ferrer, que ha participat en el seu desenvolupament, la pastilla va començar a estar disponible l'any 2008. Peròper a dispensar-la a Espanya i el 2015, va començar a comercialitzar-se. Ara, l'estudi del Centre Nacional de Recerques Cardiològiques ha demostrat, no només que és efectiva, sinó que amb ella els pacients són capaços de seguir millor el tractament.de més de 75 anys que han patit un infart o bé de persones de més de 65 que tenen algun factor de risc (com ara diabetis, insuficiència renal o un ictus previ, entre altres). L'equip d'investigadors i investigadores va dividir aquests dos públics en dos. A un grup se li va donar la polipíndola i a l'altre, el tractament estàndard amb pastilles separades. Van seguir el tractament durant una mitjana de tres anys. "Les morts cardiovasculars i els infarts eren més baixos en el grup de la polipíndola. La diferència entre ambdós grups es va començar a notar des del primer moment i continuava sent evident quatre anys després. De fet, si continuéssim amb l'estudi, probablement la diferència encara seria més grossa", ha conclòs Fuster.

