Un grup d'encaputxats atraca amb violència Aubameyang a casa seva

Una del matí,, al domicili del jugador del. Un grup de quatre lladres encaputxats i armats han assaltat la matinada d'aquest dilluns la casa del gabonès, a qui han colpejat i amenaçat amb munició de foc i barrots de metall. Elsestan buscant els delinqüents, que han fugit en un Audi de color blanc, segons han afirmat diversos testimonis al diariEls assaltantsi han robat diverses propietats. Abans, però, han intimidat Aubameyang i la seva dona, qui ha donat l'avís a la policia. No ha transcendit la magnitud del robatori ni la gravetat de l'agressió al jugador blaugrana, però fonts policials han confirmat els fets.L'assalt es va produir la nit posterior a la victòria del Barça perdavant el Valladolid al. Aubameyang no hi va participar i tot sembla indicar que abandonarà el club abans que tanqui el mercat de fitxatges d'estiu. S'acomiadarà, així, amb una molt mala experiència.

