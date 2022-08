Perill alt per pedregades en quatre comarques durant aquesta nit

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dg. 19:43 a 21:43 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/0SKsfqfdct — Meteocat (@meteocat) August 28, 2022

Cap de setmana de perill per. Si dissabte van ser diverses comarques del Pirineu i del Prepirineu les que van estar en alerta i van arribar a viure fortes pedregades com les del Berguedà, l'avís per aquest diumenge a la nit es produeix a les comarques del-en perill molt alt-, lai el mateix-en perill alt-.En aquestes quatre comarques es poden produir tempestes deamb un gruix superior als dos centímetres, a més de ratxes desuperiors als 25 metres per segons i. L'alerta, segons la previsió del(Meteocat), es manté fins prop de les deu de la nit.Per altra banda, durant el dilluns hi ha activat també un avís delper intensitat de la pluja a la, el, les, el, el, lai la

