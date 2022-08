El Camp Nou balla al ritme dels gols de Lewandowski

Elja té nou ídol amb unque compta els gols de dos en dos. Elha golejat aquest diumenge alper quatre gols a zero amb doblet del davanter polonès i amb un bon joc que comença a il·lusionar als culers. Avui, per cert, 83.972 aficionats han acompanyat l'equip al temple blaugrana.Els deja han començat molt bé el partit, amb ocasions que no acabaven de trobar porteria. Les més clares han estat dues pilotes al pal de Lewandowski al minut 12 i d'al minut 22. Però ha estat dos minuts després d'aquesta última ocasió quan un gran centre de Raphinha ha acabat amb el davanter polonès introduint la pilota dins la porteria de l'exblaugranaEls culers han pogut deixar ben assegurat el partit dos minuts abans de la mitja part, quanha marcat, a la línia de l'àrea gran, una molt bona assistència de Dembélé. Malgrat que a la segona meitat els visitants, presidits des de la llotja per unacompanyat d' un Joan Laporta lesionat , s'han obert i han tingut ocasions, el Barça ha tancat el partit ben ràpid. Ha estat altre cop Lewandowski, a passada de Dembélé, i a cop de tacó. La cirereta l'ha posadaen els últims minuts del partit.Amb aquesta victòria, el Barça tanca els primers partits de Lliga previs a l'aturada per seleccions aconseguint set punts dels nou possibles i amb molt bones sensacions. També dia complet al Camp Nou amb el debut de Jules Koundé, recentment inscrit . Xavi ja té tot l'equip disponible i la temporada, per ara, il·lusiona. Les proves de foc no trigaran a arribar amb el grup de la mort a la Champions

