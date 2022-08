Mor un home en caure des d'un accés a una cala de Santa Cristina d'Aro

Un home de 64 anys ha mort aquest diumenge en caure per un corriol d'accés a la, al terme municipal de(Baix Empordà). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'accident a les 14.47 hores i han activat un helicòpter de rescat amb personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i tres dotacions terrestres.Per altra banda, també s'ha mobilitzat un helicòpter amb personal del(SEM). La víctima s'ha precipitat uns 20 metres i els serveis mèdics no l'han pogut reanimar tot i intentar-ho durant uns deu minuts. El difunt és un veí dea qui acompanyava un menor, que ha resultat il·lès.Paral·lelament, els Bombers han informat d'unaquest mateix diumenge a(Ripollès) d'un home amb problemes de salut que feia temps que vivia en una tenda de campanya. L'han trobat uns excursionistes que caminaven pelal voltant de les 10.45 hores.A les 11.13 hores efectius delhi han arribat amb helicòpter i l'han traslladat ferit fins a, on l'esperava una ambulància del SEM que l'ha dut a l'hospital de la capital de la. L'home, de 39 anys, és veí de(Baix Empordà).

