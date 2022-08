Retencions a l'AP-7 en l'operació tornada de vacances

🔴 A l'AP-7 ara hi ha uns 2 km de retenció a Vilafranca del Penedès i 5 km més entre la Granada i Sant Sadurní d'Anoia ➡ Barcelona i Girona. També hi ha uns 2 km de cua a la Roca del Vallès ➡ Barcelona i Tarragona — Trànsit (@transit) August 28, 2022

Primeresimportants a l'en l'operació tornada de les vacances de molts catalans. En aquests moments, segons informa el(SCT) en aquesta via hi ha fins a nou quilòmetres de cues. En concret, les retencions són de dos quilòmetres a Vilafranca del Penedès i cinc més entre la Granada i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Barcelona i Girona.Per altra banda, hi ha dos quilòmetres de cua a la Roca del Vallès en direcció Barcelona i Tarragona. En afegit, a lahi ha un quilòmetre de retenció entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat en direcció Barcelona per un accident. Aquesta incidència també afecta la, amb dos quilòmetres de retenció de Montcada a Barcelona. Pots seguir l'estat real de trànsit fent clic aquí Fins a 153.243 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana deaquest diumenge entre les 12.00 i les 19.00 hores, segons ha informat el SCT. Això suposa el 64,93% dels 236.000 trajectes previstos durantl'de les vacances d'estiu, que es donarà per tancada a la mitjanit.

