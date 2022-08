Es fa passar pel seu germà bessó per no ser detingut... fins que els troben junts

Ni que fos una pel·lícula d'embolics. Agents de seguretat ciutadana delsamb el suport d'agents antiavalots delsi de la, que han arribat des de la Central Egara, han aconseguitde jugar al gat i al ratolí un individu sobre qui hi havia un, però que s'cada vegada que havia coincidit, durant aquest temps, amb agents de l'ordre.Els fets han passat aquesta mitjanit de dissabte a diumenge en el primer tram delde, just davant del Casino, quan agents de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra han vist els dos germans bessons junts i han considerat que era el moment adequat per ai practicar, finalment, la detenció de qui tenia pendent l'ordre.Però la situació no s'ha resolt pas de forma senzilla. Quan els agents han demanat suport i han iniciat la, els dos germans,, no l'han posat fàcil i s'ha iniciat un enrenou enmig del Passeig en plenaque ha obligat els agents a demanarAquesta segona demanda ha estat resposta des de la central Egara amb un primer enviament d'agentsdels ARRO, que eren a Manresa, i un segon lliurament d'agents de la(Brimo), que han arribat més tard des de la Central Egara, a, davant la creixent curiositat dels vianants.Finalment, els agents han fet pujar els dos germans als vehicles patrulla per procedir a la seva, on després de comprovar la documentació d'un i l'altre s'ha detingut qui tenia el requeriment de detenció pendent. Els agents encara s'han quedat una bona estona per evitar més aldarulls del grup que els acompanyava. Latambé ha donat suport a l'operatiu.

