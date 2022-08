Les famílies encaren la tornada a l'escola preocupades per l'encariment dels costos

L'alça de preus també repercutirà en les activitats extraescolars

Gairebé 300 euros de despesa per família, un 23% més que el 2019

, tant per la pujada de lesderivades del pròxim curs escolar a causa de la inflació com per la implantació en els cursos imparells de la. Per això, han coincidit a assenyalar que "serà molt dur" malgrat que intenten "fer números i ajustar costos". La presidenta de la Confederació de Pares d'Alumnes (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, ha assenyalat en declaracions a Europa Press que "preparar el pressupost familiar d'aquest retorn a les classes no és fàcil" i ha subratllat queA banda d'això, Ladrón de Guevara també ha enumerat les despeses derivades del curs en general, com araque també "redunden en les famílies" i els fan patir els pròxims mesos. Aquesta preocupació, segons ha explicat la presidenta de la COFAPA, fa que molts nuclis familiars hagin hagut dedurant aquest estiu com l'oci o les vacances: "No han gaudit en previsió d'estalviar per al futur".Enguany, la tornada a l'escola és doblement crítica perquè, per Ladrón, hi ha molt estrès i els menors en són conscients. Sobre aquest tema, també ha denunciat la incertesa generada per l'"agreujant" de la LOMLOE, ja que, a banda de suposar un encariment dels llibres de text al "no poder-se heretar" en els cursos imparells, encara són moltes les famílies que no saben quins necessitaran perquè les(Catalunya, Andalusia, Canàries, Castella i Lleó, Múrcia, Galícia i País Basc)(Navarra ha d'aprovar el decret de Batxillerat i Astúries té pendent aprovar els d'ESO i Batxillerat), segons ha informat l'Associació d'Editors de Llibres i Continguts Educatius (ANELE).Per la seva banda, el president de la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d'Alumnes (CONCAPA), Pedro Caballero, ha considerat que la nova llei és un dels principals problemes perquè s'ha de "fer apilament de material nou". Caballero ha detallat que "els llibres, seguits de l'uniforme escolar, seran el més car enguany". També ha estimat que, ha insistit. A més a més, el president de la CONCAPA ha afegit que en anys anteriors, sense canvis de lleis, les famílies podien tenir tot preparat a l'inici de l'estiu per afrontar així "millor" l'inici del curs escolar. En aquest sentit, ha opinat que "moltíssimes famílies no faran apilament del material escolar fins a l'inici del curs", al setembre, quan totes les comunitats autònomes publiquin els currículums. Sobre aquest tema, ANELE ha desitjat que, un cop comenci el curs, siguin "poques" les autonomies a les quals els falti publicar els decrets i s'ha mostrat confiada que totes estan "accelerant els processos per a tenir-los com més aviat millor".D'altra banda, les famílies han avisat que, una despesa extra que, vista la situació, algunes famílies decidiran no fer. "Tindrem un seriós problema amb això", ha avisat el president de CONCAPA, que ha afegit que "tot això té sempre un rerefons psicològic, afecta les famílies i també als nens. Veurem com ho podem portar ara que els menors arrosseguen dos anys de pandèmia i tenen deficiències emocionals. És un risc".La presidenta de la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat (CEAPA), María Capellán, ha coincidit en la "despesa extra" que suposa l'aplicació de la LOMLOE, iCapellán ha considerat que "hi ha altres recursos més barats, però igual d'efectius". Així mateix, ha avisat que f, ja que és aleshores quan cada professor demana un material determinat. En aquest sentit, ha recordat a les famílies que "no tot ha de ser nou", tot defensant el consum circular.Segons l'estudi estacional de l'Observatori Cetelem, les famílies de l'Estat pretenen gastar un 11% menys aquest nou curs, tot i la pujada dels preus. Com ho faran? Recorrent més al mercat de segons mà i aprofitant material d'altres cursos. De totes maneres, l'informe xifra enLes dades són unelevades si es tenen en compte les xifres prepandèmia, del 2019, que situaven la despesa mitjana de les famílies de l'Estat en la tornada a l'escola en 226 euros.Finalment, altres dades que poden servir per entendre més àmpliament el context actual són les que aporta l'app especialitzada en el mercat de segona mà Milanuncios, de la qual es desprèn queEl 70% dels anuncis nous d'enguany s'han publicat entre juny i juliol, i en acabar el curs escolar, l'oferta creixia un 242% respecte al mes de maig. En la mateixa línia, segons un estudi del comparador de preus idealo.es. el 74% de les famílies reutilitzarà material escolar d'altres anys per a estalviar i dos de cada tres es marca com a objectiu gastar menys de 100 euros en el retorn a les aules.

