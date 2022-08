França fa servir Espanya per defensar-se: «Aquí la llum puja un 4% i allà un 60%»

Laestà portant tots els països d'cap a un augment important del preu de l'energia. Les crítiques de la societat enfront dels seus governs es multipliquen i, per defensar-se,ha decidit posar d'exemple negatiupel que fa a l'encariment del preu de la llum.El ministre d'francès,, això ho ha verbalitzat, fent una crida a mirar lesde la llum a països com Espanya, on el preu de l'electricitat ha crescut per sobre del 60%. "Mentrestant, nosaltres només estem en un 4%", ha assegurat el membre del govern d'Le Maire va voler matisar que aquest 4% segueix sent un augment deimportant, però demana "veure com Macron i el seuha frenat el xoc" i creu que la gestió feta és un referent per a la resta del continent. El govern francès va invertir 20.000 milions d'euros en posar un topall al preu de l', que ha pujat aquest 4%, i al del, que s'ha congelat des de l'octubre de 2021.

