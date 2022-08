🇵🇱Docenas de personas hacen cola en la mina polaca de Lubelski Wegiel Bogdanka durante días para conseguir carbón para calentar sus hogares. pic.twitter.com/tuToAjhQ6v — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 28, 2022

La, ja present i que es preveu més dura en els pròxims mesos, ja deixa imatges insòlites des de fa moltes dècades al continent europeu. Una de les més impactants sobre què pot venir és la que s'ha vist aaquesta setmana, en què ciutadans fanper acumularde cara a un hivern en què temen escassetat de recursos arran de la guerra a Ucraïna i el veto del carbó rus.Els fets han ocorregut a la mina de carbó dei les desenes deque s'han acumulat a la seva entrada arriben a fer cues que poden durar dies. Es calcula que prop de quatre milions de llars poloneses depenen del carbó per a generar calefacció i ara temen quedar-se'n sense per la prohibició de comprar carbó rus que va ser acordada a l'abril pel govern polonès, arran de la invasió d'Per si no fos suficient, les condicions enmig de les enormes cues són molt complicades. Segons relaten testimonis, no hi hai fins fa poc tampoc hi havia. Per descomptat, tots ells han deen els seus vehicles i enmig d'una calor encara important en els últims dies d'agost. Per ara, ja són unes 250 famílies que s'han endut carbó de lai en els pròxims dies en seran diverses més. Fins i tot, s'establiran restriccions per evitar un ús fraudulent o per fer-ne revenda.

