Mor atropellada una dona de 75 anys quan creuava un pas de zebra a Terrassa

Investiguem les causes i circumstàncies d'un accident mortal aquest matí a l'Av.Josep Tarradellas, on han estat implicats un turisme i una vianant



👉🏻L'accés a la via des de 22 de Juliol segueix tallat per facilitar els treballs dels serveis d'emergència pic.twitter.com/H1WarUh5V0 — Policia Terrassa (@PoliciaTrs) August 28, 2022

per un cotxe aquest diumenge al centre de. El sinistre s'ha produït poc abans de les 09:00 del matí en una la cruïlla de l'avinguda de Josep Tarradellas amb el carrer d'Amadeu de Savoia, al barri de Can Boada.de la víctima. "Investiguem les causes i circumstàncies d'un accident mortal aquest matí a l'Avinguda Josep Tarradellas, on han estat implicats un turisme i una vianant", ha informat la Policia Municipal de Terrassa.que estava tallat per facilitar els treballs dels serveis d'emergència,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor