Un carrer català, entre els 30 millors del món segons un rànquing internacional

De l'enquesta Time Out Index en surt, cada any, el millor carrer del món. La revista originària de Londres pregunta, cada curs, a 20.000 persones que viuen a diferents ciutats del planeta quins són els seusi d’entre els resultats, elabora un rànquing. Enguany, s'han escollit 33 iEs tracta d'un carrer que agrada als visitants perquè "té tot el que voldries": llibreries, bon menjar i ambient nocturn, entre altres. A més a més,recentment.Amb la posició número 30 ha quedat elde Barcelona. Als usuaris els crida l'atenció la llibreria, especialitzada en literatura relacionada amb el feminisme i el gènere, i l'"artística i moderna" Terranova. El que també agrada d'aquest carrer és el menjar i els enquestats ens recomanen indrets com La Desayunería, "per aquells que voldrien que cada àpat fos com l'esmorzar" o les tapes "clàssiques" del. Pels còctels, begudes que semblen apassionar a qui passa per Barcelona, recomanen el Bar Rosso. I de la zona, també destaquen el centre LGTBI de la ciutat i elFinalment, sobre l'evolució que ha fet el carrer, el que més agraeixen són les, els arbres, els bancs i les taules per jugar a escacs. En definitiva, segons aquest rànquing internacional, el carrer del Comte Borrell és "el lloc on s'ha de ser" si passes per la capital catalana., conclouen els resultats de l'enquesta.

