La pluja no dona treva i es manté en aquestes quatre comarques

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de Situació Meteorològica de Perill (#avisosSMP) per intensitat de PLUJA ⚠



➡ Dg. 12:00 TU a dl. 24.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/nAGg4T2jB2 — Meteocat (@meteocat) August 28, 2022

(Meteocat). Aquest diumenge, la inestabilitat es manté en quatre comarques que ja es van veure afectades per grans xàfecs dissabte. Són la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès. Territoris on, segons la previsió, esEls xàfecs seran locals i podran anar acompanyats de. No obstant això, el grau de perill és baix. Tal com ha informat el Meteocat, l'alerta per la pluja començarà al voltant de les 12:00 del migdia i s'allargarà fins dilluns a la mitjanit.Serà aleshores quan. Dilluns, totes les comarques de la zona, menys el Montsià i el Baix Ebre, estaran en alerta per xàfecs intensos. És a dir, els territoris afectats a començaments de la proximal setmana són:laTerra Alta, Ribera d'Ebre, el Priorat, les Garrigues, el Segrià, el Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Solsonès, la Cerdanya, Alt Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.

