Un repte viral de TikTok ensenya a engegar cotxes sense clau i dispara els robatoris

No són poques les notícies que, darrerament, es fan sobre trucs virals a les xarxes socials que desencadenen problemes. Aquesta vegada, us portem un nou cas. A la plataforma xinesa, han crescut com l'espuma les visualitzacions d'un seguit de "tutorials" sobre com engegar un cotxe Kia o Hyundai sense tenir-ne la clau, utilitzant l'extrem metàl·lic d'un cable USB o un carregador de mòbil.De les desenes de vídeos que es difonen sota el hashtag Kia Boyz o Kia Boys,“En participar en aquesta activitat, podries sofrir danys o causar-los als altres”. Només en l'àrea de(Estats Units), l'efecte d'aquestes "lliçons" ha estat demolidor: “pel repte que s'ha posat de moda a TikTok”, informa un comunicat de la policia del districte 15 de la ciutat. Les dades oficials són un còmput que s'ha fet des de principis del mes de juliol, en comparació amb el mateix període de l'any passat.Segons els cossos policials, aquests vídeos són unaevident que demostren les xifres. En total, hi ha hagut 643 robatoris de cotxes de la marca Kia o Hyundai entre l'1 de juliol i mitjans d'agost. El 2021, en les mateixes dates, hi va haver només 74.Davant d'aquesta situació,, preocupades,i prenguin mesures addicionals de seguretat per a evitar els robatoris. A Saint Petersburg (Florida), per exemple, els robatoris han augmentat un 40% des de mitjans de juliol.ha conclòs aquesta mateixa setmana en un comunicat el xèrif del comtat de Cook, al qual pertany la ciutat de Chicago. Però, a banda de difondre la situació, la policia també ha facilitat a la ciutadania un seguit de, com ara aparcar en zones ben il·luminades o transitades, tenir el cotxe assegurat, portar la clau a sobre sempre que es marxi del cotxe, posar el bloqueig del volant (si no es fa automàticament) i assegurar-se que s'ha tancat del tot.Segons ha informat el diari USA Today,Les dues companyies, que han parlat amb el rotatiu, s'han limitat a dir que tots els seus vehicles compleixen amb els estàndards de seguretat nord-americans i que són “conscients” de l'augment de robatoris al país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor