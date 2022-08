Detenen un camioner espanyol per xocar contra una barbacoa als Països Baixos i matar dues persones

La policia de Rotterdam ha anunciat la detenció d'una Nieuw-Beijerland (Països Baixos), amb un balanç provisional dei un nombre indeterminat de ferits.El vehicle avariat, segons la policia, pertany a l'empresa de transports"El conductor ha estat detingut i immediatament traslladat a una comissaria", ha explicat la policia en un comunicat en què identifica l'autor dels fets com un "home espanyol de 46 anys".Ara, els cossos policials s'encarreguen de la investigació dels fets ide la zona com més aviat millor. Quan ho facin, el confiscaran per a fer-li una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor