Mor als 58 anys l'escriptor Vicenç Pagès Jordà

L'escriptorha mort aquest diumenge a l'edat de 58 anys a causa d'una malaltia. Nascut a, El també periodista i professor de la Universitat Ramon Llull és reconegut en el món de la cultura per obres com, una novel·la a mig camí entre la ficció i l'assaig creatiu. A més, també va ser crític literari ai a l'En el món de la comunicació, també va coordinar la revistaa finals dels anys vuitanta i el suplement literari dela principis dels noranta. El 1989 va guanyar la Biennal de Barcelona en l'apartat de literatura i l'any següent va publicar el seu primer llibre, un recull de contes titulat Cercles d'infinites combinacions. Des del 1992 he treballat a les editorials Llibres de l'Índex, Ediciones de la Tempestad, Susaeta, Tikal i Alimara.Pel que fa a la trajectòria acadèmica, des de 1993 impartia classes d'expressió escrita i tallers literaris diversos. De 1997 a 2003 vaig ser professor de Llengua i Literatura de secundària. Per altra banda, en els reconeixements a la seva vida com a escriptor el 2014 va rebre elque atorga lai el 2013 va guanyar el Premi Sant Jordi d'Veus com les de la presidenta de Junts,, que va ser consellera de, n'han lamentat la pèrdua. També la seva successora al Departament, l'exconsellera, que ha posat en valor la "molt bona obra feta que el sobreviurà". La(ILC) ha destacat el perfil de "gran crític i escriptor" de Pagès, així com la seva afició al joc de cartes whist.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor