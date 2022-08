Tancat un parc infantil de Barcelona per la presència de rates

ha hagut de tancar un parc infantil per la presència de. Segons explica betevé, el parc dels, al barri de, es manté clausurat per aquest motiu i ara s'hi està realitzant un tractament per eliminar aquests rosegadors que consisteix a distribuir diferents rateres a la zona.Si ara es visita el lloc dels fets, es podrà veure com hi ha una tanca que talla el pas al públic. A més, l'(ASPB) ha instal·latamb un cartell en què avisa dels treballs que s'estan duent a terme.Les incidències que la població comunica per rates s'han mantingut estables els darrers anys, però les intervencions han anat augmentant. Entre gener i maig d'aquest any s'han comunicat 755 incidències i 10.102. Entre 2020 i 2021 es van notificar unes 2.650 incidències relacionades amb rates i ratolins i es van fer unes 17.500 intervencions cada any. En tot cas, l'Ajuntament ha apuntat que un increment de les incidències no està associat necessàriament amb un increment de les poblacions deSegons un estudi del 2016, a la xarxa dede Barcelona viuen al voltant de 259.000 de rates. L'ha apuntat, però, que la feina dels darrers anys permet afirmar que no hi ha evidència de transmissió de malalties de múrids a barcelonins. També ha destacat que no s'ha detectat cap resistència en rates a l'ús de rodenticides, com sí que passa en altres ciutats.

