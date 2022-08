El Barça inscriu per fi Koundé i Xavi ja té tot l'equip disponible

Mucho se ha escrito y dicho sobre la inscripción de jugadores del @FCBarcelona_es, muchas fake news (auditores externos, )...@laliga y su órgano de control no ha modificado ninguna decisión anterior, decisiones que han sido ratificadas por todos los organismos competentes.🤫🤫 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 27, 2022

L'activació de la quarta palanca, clau

Elha aconseguit per fi inscriure Jules Koundé i Xavi Hernández ja pot comptar amb tots els fitxatges per a la temporada de Lliga. Abans de començar la competició, ja havien estat inscrits, a mésdelsrenovatsEn un inici, el central francès procedent del Sevilla havia quedat fora de les inscripcions perquè tenia molèsties i, per tant, la seva entrada era menys urgent. Tot plegat després de setmanes de discussió amb el president de la Lliga,, que ha enviat a callar les crítiques. A banda de les inscripcions, l'activació de la quarta palanca -la venda d'un 24,5% més de Barça Studios a Jaume Roures per 100 milions d'euros- pot desencallar també elFa unes setmanres el club blaugrana va anunciar l'activació de la quarta palanca econòmica per impulsar l'entitat. Es tracta de la venda dela l'empresa Orpheus Media, administrada per, per 100 milions d'euros.Barça Studios és l'organisme que centralitza la creació, producció i comercialització de l'oferta audiovisual del club, inclosa la gestió del canal. Segons informa l'entitat, l'acord "complementa el que ja es va firmar el 29 de juliol passat ambi servirà per accelerar el creixement de l’estratègia digital, NFT i Web.3 del Club".En aquell cas, es va vendre un 25% de Barça Studios per 100 milions més. D'aquesta manera, el club s'ha desprès delEl Barça assegura que amb aquestes inversions, "els socis estratègics de Barça Studios demostren la confiança en el valor del projecte i el futur dels continguts digitals en el món de l’esport".

