Brutal tempesta amb pedres de grans dimensions al Berguedà

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Ds. 18:43 a 20:43 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/9Nl20YI2xl — Meteocat (@meteocat) August 27, 2022

Elpassa durant la tarda d'aquest dissabte per una espectacular pedregada que ha deixat la comarca en perill màxim. Per això, el) ha emès un avís per temps violent al nivell més alt. Durant les pròximes hores encara es pot mantenir la pedra, a més de tornados i fortes ratxes de vent.Tot plegat després d'una tarda en què el perill per possibilitat de tots aquests fenòmens ha estat present a bona part de les comarques del nord i de la part central de Catalunya. En concret, el, eli el, el, el, lai el Moianès han estat en alerta en algun moment del dia, malgrat que ara l'avís només es manté al, eli el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor