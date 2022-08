Folgueroles es proclama el tercer «territori alliberat» de la República catalana

Avui a Folgueroles ens hem alliberat

Queda camí per recórrer, però ho farem possible.

Seguim!!! pic.twitter.com/iiGBcUrDlX — Consell Local Ciutat Vella / Barcelona (@CLxRCiutatVella) August 27, 2022

Folgueroles fa efectiu el control del seu territori 💪💪 pic.twitter.com/PID9NpkuD9 — Desobediència Civil Catalunya (@desobedcivil) August 27, 2022

, municipi d', s'ha convertit en el tercer municipi en declarar-se "territori alliberat" de la República Catalana. Tot plegat forma part d'una iniciativa del grup d'activistes, que també va fer la mateixa reivindicació a Bàscara ) el passat mes de maig i a) el passat mes de juny.En aquesta ocasió, un centenar de persones han participat en l'acte que ha seguit el modus operandi de les últimes ocasions: han instal·lata les entrades del municipi i han penjat una pancarta al balcó de l'en què es pot llegir que Folgueroles ha quedat "alliberat" de l'Estat. També han creat una moneda pròpia, el, i han cremat banderes espanyoles. L'acte també ha comptat amb el suport delTal com van detallar en un comunicat quan van "alliberar" Bàscara, el seu objectiu és exercir un "control efectiu del territori" mitjançant la desobediència civil. "Només des de la unitat, la desobediència i lapodrem construir entre tots la nova etapa que cal obrir urgentment", asseguren. Durant la jornada, s'ha pogut veure a Folgueroles la presidenta de l'ANC,, i el vicepresident,, a més de l'exdiputada de la CUPEls activistes declaren Folgueroles "" i sota control de la República catalana. Això, segons detallen, comporta que el municipi no està sotmès a la llei espanyola, sinó que regeixen les normes internacionals fins que hi hagi una legislació pròpia catalana. A més, asseguren que queden expulsades les ", elements de tirania i autoritarisme" de l'Tot plegat ha de significar l'inici d'un "període d'alliberament nacional" en què cada municipi i poble dedecideixi sobre la seva autodeterminació. "Fem una crida a estendre arreu l'alliberament, a fer visible l', organitzem-nos i recuperem la iniciativa, aixequem la bandera de la revolta popular", conclouen.

