La plataforma Steam ja permet etiquetar els videojocs en català

Elssón un sector on elno sol ser una llengua massa utilitzada. La majoria de produccions no inclouen la llengua i les plataformes, com passa amb el cas de lesi les, tampoc situen incorporar nous idiomes com a prioritat. Ara, però, el català ha fet un petit pas en una de les plataformes més rellevants del panorama dels videojocs.Es tracta de, que a partir d'ara ja permet marcar a la seva botiga que un joc és en català si és el cas. Així doncs, elsque desitgin jugar a un videojoc en català ara podran saber-ho abans de comprar-lo. A més, a partir de l'octubre també es podrà filtrar específicament a la botiga perquè a la cerca només apareguin videojocs en la llengua que es vulgui.Si bé es tracta només d'un detall que inclou, a banda del català, 73 idiomes més, fa que laestigui millor representada a la. Malgrat tot, però, Steam encara no incorporà el català entre els idiomes disponibles per navegar dins el seui el seu, com passa també amb altres aplicacions similars.

