Elha decidit moure fitxa després quel'hagi acusat de no fer tot el possible per ajudar-los en la guerra contra. Per això, el ministeri devol que militars ucraïnesos vinguin fins a l'perquè l'exèrcit espanyol els formi i posteriorment tornin a la lluita que es desenvolupa al seu país des de fa ja més de sis mesos.El programa que pretén impulsar el ministeri liderat perpodria ser inclòs en una possible pròxima missió de la, que entre els seus alts càrrecs ja s'insinua en els últims dies. El mateix alt diplomàtic de la UE en, el sempre polèmic, ja va mostrar-se partidari d'aquesta missió: "No entenc per què vam formar l'exèrcit de Moçambic i no l'ucraïnès", assegurava.En tot cas, no seria cap novetat que militars espanyols formessin exèrcits d'altres països. Actualment, uns 150 soldats de l'Estat en una feina conjunta amb la coalició internacional ja formen les forces de seguretat de l'en la seva lluita contra l'. Ai atambé hi ha presència espanyola, en el marc de missions de la UE i de l'Aquest cop, però, l'enemic no és un grup terrorista, un moviment d'oposició o pirateria, com en les últimes missions, sinó una potència mundial com. I el govern deja ha advertit desi s'acaba creant la missió europea de la qual vol formar part l'executiu espanyol: "Són accions que poden conduir a una ampliació de la zona del conflicte armat".

