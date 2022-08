Marxen tots els empleats d'una botiga i s'acomiaden del cap per TikTok

#shoedeptencore #shoedept #Buffering #seeyanever ♬ original sound - Garwood8812 @garwood8812 When the entire staff decides to quit the shoe department in a matter of minutes. To our DM, we all hated you and dont forget to fix those window displays 😉. Shoe department youve been real, youve been fun, but you sure as hell havent been real fun ✌🏻 #greenscreenvideo

és un fenomen originari dels Estats Units que consisteix a marxar massivament d'una feina per no estar d'acord amb la persona que lidera el projecte o amb les condicions laborals, per posar-ne només dos motius. Un exemple evident d'aquesta "gran denúncia" és el que han protagonitzat els(Virgína) afarts del que han descrit com a "abusos" del seu cap. Per a donar-li la notícia, li han dedicat el vídeo a la popular xarxa social. En ell, s'escolta com una de les treballadores, encarregada de liderar el transcurs de la gravació, pregunta als seus companys com se senten després d'haver pres la decisió de marxar:, li assegura un mentre recull les seves pertinences, encara a la botiga. Una companya, directament, li fa la figa per expressar les seves emocions.Els empleats hi escriuen: "Tot el personal del departament de calçat ha decidit marxar en qüestió de minuts. Aquest és un missatge per al nostre cap:i no t'oblidis d'arreglar els aparadors". El text continua així: "Departament de sabates, has estat real, has estat divertit, però segur que no has estat realment divertit", conclou.La gravació acumula, a hores d'ara,, amb més de 450.000 m'agrada. I pel que es pot llegir en els més de 3.400 comentaris, la majoria dels usuaris comparteixen, donen suport i aplaudeixen la valentia dels empleats.

