Troben a Portugal el dinosaure més gran de la història d'Europa

Troballa històrica a. Un grup d'investigadors de lahan descobert a la ciutat deles que poden ser les restes delmés gran trobat mai a Europa. Es tractaria d'un dinosaure sauròpode que faria aproximadament uns 12 metres d'alçada i 25 metres de llargada.Elha estat en el pati de darrere d'un habitatge i ara les restes estan sent investigades per un. Tot va començar ara fa cinc anys quan el propietari d'aquesta casa va informar de la presència de diversos fragments d'al seu pati, mentre hi feia obres. Els investigadors van començar les tasques d'inspecció fa uns mesos i ara han localitzat aquestes restes.Una de les investigadores ha destacat que no és habitual trobat totes lesd'un animal i molt menys mantenint la seva posició original. Es tracta d'un animal que es preveu que va viure fa entred'anys i que es caracteritza per seri per la presència d'anteriors molt desenvolupades.

