Alerta per temps violent amb fortes pedregades i tornados en nou comarques

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Ds. 13.27 TU a ds. 15.27 TU



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Comarques del nord-est. pic.twitter.com/aZvsT6kwpv — Meteocat (@meteocat) August 27, 2022

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Ds. 14.54 TU a ds. 16.54 TU



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Comarques del Ripollès, Berguedà i Osona. pic.twitter.com/GyWxbw8HnD — Meteocat (@meteocat) August 27, 2022

L'està sent enormement inestable a nivell meteorològic i l'últim cap de setmana del mes seguirà en la mateixa línia. A la previsió de pluges, ara s'hi sumen dos avisos deque posen en alerta un total de nou comarques de tot el país.Segons l'avís que ha emès el(Meteocat), es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iEl perill és molt alt -el grau més elevat- al, eli el, mentre que és alt al, el, la, eli el. Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones. El nou episodi climatològic també comportarà l'arribada de més pluja I és que quatre comarques estan en alerta aquest dissabte per pluges intenses. Segons l'avís que ha donat a conèixer el mateix, a partir de les 12 hores del migdia las'instal·larà a la Selva, al Vallès Oriental, Osona i la. Els xàfecs poden superar els 20 litres en 30 minuts

