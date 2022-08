«Eufòria» triomfa als pregons de les festes majors del Vallès

El concurs de talent musical de TV3,, i una de les sensacions de la temporada passada de la televisió pública,. I és que dels 16 participants d'aquest programa elshan estat escollits per fer eldel seu municipi.va ser el primer aquest dijous a la nit a la Festa Major de Blancs i Blaus, a Granollers -se celebra del 20 al 28 d'agost-. I, com no podia ser d'una altra manera, ha interpretat una cançó des deli, finalment, ha donat el tret de sortida amb l'encesa de la traca de petards.A Liaño el seguiràque aquest divendres, des de la plaça del Molí de la localitat. "Em posa més nerviosa que cantar al Palau Sant Jordi", confessava l'artista. S'espera queper cantar dos temes que va defensar mentre concursava a Eufòria. La ripolletenca es va quedar a prop de les semifinals del talent show.Aquestel tancaràdimarts vinent a la plaça de la Vila de Sant Quirze del Vallès. Una data adaptada a l'agenda del cantant, perquè la Festa Major de Sant Quirze arrenca, igual que a Sabadell , dijous 1 de setembre i acaba també el dia 5. Triquell va ser finalista de l'espai musical de la televisió catalana.Laa Eufòria no només es va limitar a l'escenari, també entre l'equip del programa. El cantant terrassencera, juntament amb Marta Torné , el presentador iun dels tres jutges. Precisament, ell també va ser l'encarregat de ferel passat mes de juliol i va ser escollit el Capgrós de l'Any

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor