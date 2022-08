La primera piscina municipal de Catalunya compleix 90 anys

El 27 d'agost de 1932, aquest dissabte fa 90 anys, durant la, s'inaugurava la, la primera de caràcter municipal que es construïa a Catalunya, després que, un cop proclamada laespanyola, més de 2.000 persones signessin una instància sol·licitant-la al nou govern municipal de Manresa.La piscina tenia unes dimensions de 25 metres de llargada per 14 d'amplada i disposava de. L'agost de 1931, elde l'emprèstit municipal havia destinat 80.000 pessetes a la realització d'aquest projecte. Coincidint amb la inauguració, un ban de l'alcaldia informava de lade la piscina, alhora quedins el terme de Manresa per tal de prevenir accidents.Així i tot, els partits de dretes, sobretot els, engegaren una dura campanya contra la piscina, preocupats per la seva. El portal ha dedicat un apartat específic a la construcció de la piscina i a la polèmica que va generar entre els partits de l'època , dins del web de La República a Manresa en un clic.

