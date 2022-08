Sobrenatural Kilian Jornet: primer home a baixar de les 20 hores a Mont Blanc (i amb Covid)

En el quadre femení, doblet de Sheila Avilés i Núria Gil

Amb 34 anys i positiu de Covid-19, l'esportista català s'ha imposat als seus rivals aquest dissabte en una cursa que ja ha passat a la història. És la quarta vegada que la guanya i, en aquesta ocasió, ho ha fet igualant el rècord de victòries del mític corredor francès François d'Haene.Els dubtes sobre la seva presència a la muntanya s'han allargat, però, finalment, com és asimptomàtic el seu metge de confiança li va donar llum verda tot just aquest divendres per competir en la jornada d'avui. Una cursa, de, que travessa fronteres als Alps abans d'arribar a Chamonix, i que ha acabat amb un. 10 minuts per sota de les 20 hores, una marca mai assolida.Dies abans de la competició, hi ha hagutper la cinquena posició que va aconseguir a la cursa de Sierre-Zinal. Així i tot, els triomfs a la Zegama basca i a la Hardrock 100 dels Estats Units l'avalaven, així com bona part de la seva impressionant trajectòria.Amb tot, aquest dissabte, que ha liderat la prova durant bona part del dia. En el tram final, Jornet li ha pogut seguir el ritme i després d'una estona considerable plegats l'ha deixat enrere en l'últim ascens de la cursa, a Tête Aux Vents. El públic, entregat, ha esperat al corredor català a la seva arribada al tram final de la competició. Pel que fa a l'altre esportista català en la competició,(campió el 2019), no ha pogut finalitzar la cursa i s'ha retirat a la zona de Champex-Lac.La(Orsières, Champex, Chamonix), que també forma part de l'Ultra Trail del Mont Blanc, va veure brillar dijous les catalanes Sheila Avilés i Núria Gil., 5:47 per davant de Gil. La cursa OCC és de 55 quilòmetres i té 3.500 metres de desnivell positiu.

