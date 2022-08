Retiren uns bolets venuts a Catalunya per la presència d'una toxina

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició () ha alertat de lafregits en oli d'oliva d'origen espanyol, Navarra, País Basc, Astúries, Castella la Manxa, Canàries i La Rioja. Precisament, ha estat aquesta última comunitat qui ha donat el senyal d'alerta a l'AESAN.El Agricultor, Emperatriz, Huerta Real, Boletus, Lierni i Radvi. Totes elles amb referència ES2022/248, número de lot 02/02/2021 i data de consum preferent 02/02/2026. El pes d'unitat és de 180 grams, la temperatura recomanada de conservació és ambient i el producte ve presentat en un envàs de vidre sota el nom "Bolets fregits en oli d'oliva".Els productes ja estan sent retirats del mercat, no obstant això, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha recomanat a les persones que tinguin en el seu domicili productes inclosos en aquesta alertaa través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.del lot afectat i presentar alguna simptomatologia com a nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal o prostració, l'AESAN ha aconsellatcom més aviat millor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor