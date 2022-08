Cap de setmana de controls simultanis a les carreteres per «incrementar la seguretat» dels ciclistes

Elfan aquest cap de setmanaper "incrementar la sensació de seguretat" i evitar atropellaments com el de diumenge a Castellbisbal en què van morir dues persones.Eles fa en les franges horàries més concorregudes per aquest col·lectiuamb motos i cotxes sense logotipar per prevenir i detectar infraccions i conductes temeràries amb els ciclistes. El sergent Ramon Codina, cap de torn operatiu de la Regió Metropolitana Sud de Trànsit dels Mossos, ha alertat del fet queLa policia catalana ha posat el focus en carreteres secundàries i ports de muntanya com, on entre les set i les nou del matí ha ubicat tres punts de control fixos entre Castelldefels i Sitges. L'operatiu ha comptat amb una moto sense logotip dels Mossos que ha patrullat per la zona per detectar conductes temeràries o negligents in fraganti i transmetre als usuaris una sensació de vigilància i seguretat a la xarxa viària.En declaracions als mitjans, Codina ha explicat queconductors que "habitualment no agafen el vehicle, motocicletes i ciclistes" i que "aquesta amalgama produeix unes problemàtiques que no són les habituals". El sergent ha detallat que el que s'intenta és "harmonitzar aquesta convivència i que es complexi la normativa, que és la millor garantia per reduir riscos".Codina també ha compartit que aquest tipus de controls són "freqüents els caps de setmana", però ha subratllat que la principal novetat és que aquesti coordinada".quatre més que en el mateix període de l'any passat.

