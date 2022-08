Detingut per apunyalar un home a la plaça dels Àngels de Barcelona

Ahir vam detenir l'autor de tres ganivetades a un altre home després d'una discussió. Els fets van succeir al #Raval, però l'àmplia presència policial i la coordinació entre les patrulles van possibilitar que el localitzéssim pocs minuts després a l'#Eixample.#gubEIX pic.twitter.com/NhZKz7vTDO — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) August 27, 2022

Apuñala a un hombre tres veces en la espalda a plena luz del día



📹 El Raval, Barcelona pic.twitter.com/jeNfQa8KIq — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 27, 2022

Laha detingut un home perun altre a la plaça dels Àngels de Barcelona, davant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).Els fets van passararran d'unaentre els dos homes, que va ser gravada per un testimoni i difosa a les xarxes socials, tal com han donat a conèixer fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.La víctima va rebrei va ser traslladada ràpidament a un centre hospitalari, on ara es troba recuperant-se del succés.

