Suspès de feina i sou un policia a qui van robar la bicicleta patrulla

L'agent havia deixat el vehicle aparcat a la porta de la comissaria amb el cavallet posat, però un jove que passava per la zona se'l va emportar el passat mes de juny. Els policies van sortir immediatament al carrer, però van comprovar que la bicicleta ja no hi era. Van posar en marxa una investigació i, finalment, la bici va aparèixer. La policia local de Palma compta actualment amb 15 bicicletes elèctriques, que es van adquirir per un total de 46.500 euros, extres exclosos. Un dels regidors del PP de Palma va proposar implantar-hi un sistema de localització amb GPS per evitar els robatoris dels vehicles, però, per ara, segueixen sense estar geolocalitzats.

