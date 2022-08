Activat l'avís per temps violent amb pedra a quatre comarques

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dv. 19:54 a 21:54 h



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/3pQ77E2fI7 — Meteocat (@meteocat) August 26, 2022

Després d'una setmana marcada pels xàfecs i ruixats arreu del territori, el cap de setmana es presenta una mica més estable. Això no obstant, el(Meteocat) ha emès aquest divendres al vespre unamb una durada de dues hores a quatre comarques catalanes.Són, concretament,, en perill molt alt, i el, eli el, en perill alt. En aquestes zones es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iSegons informa el(Meteocat), l'episodi dura des de les 19.54 i fins a les 21.54 hores d'aquest divendres. Les autoritats han demanat prudència a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones, ja que l'avís el del més alt nivell.

