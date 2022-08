Detenen una dona per acumular artilleria i peces de guerra al jardí de casa

Lahadiversesque hi havia en el pati d'una casa de(Selva). Els agents van trobar-se ambLa propietària del domicili no va poder acreditar ni la possessió ni l'estat en què estaven les armes i l'artilleria de guerra. Per aquests motius, la Guàrdia Civil la vaper un delicte deEn total es van emportar tretze armes i la munició per aquestes i consideren que algunes d'elles podrien haver-se destinat al tràfic il·legal.Els fets van començar amb una investigació dels agents del Servei d'Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona per saber la procedència i l'estat de conservació d'unesAquestes estaven a dins d'una casa de Maçanet de la Selva. Després de la investigació, es va identificar el propietari de les armes i per això van demanar una entrada al domicili als jutjats.Durant l'escorcoll de la casa de Maçanet de la Selva els agents es van trobar amb un dipòsit de peces d'artilleria queA més, a dins de la casa hi haviade diversos tipus, armes d'avantcàrrega i projectils que no estaven justificats. Els agents van intervenir unaque aparentava ser una arma de foc real, però no tenia els marcadors que la distingien.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor