Més de 48.000 abonaments gratuïts de Rodalies en dos dies

Ja fa dos dies que es pot obtenir l'abonament gratuït de Rodalies i Mitja Distància. Des de llavors,. En la primera jornada, el 24 d'agost, es van sol·licitar 25.000 títols, els quals seran vàlids a partir de l'L'abonament té un cost zero per al ciutadà, però és necessari dipositar una. Una vegada hagin passat quatre mesos i l'usuari hagi superat els 16 viatges requerits, se li retornaran els diners invertits.Del total d'abonaments que els ciutadans han requerit fins ara,són de la Rodalia de Barcelona ide Mitjana Distància. Aquests últims es reparteixen entre Tarragona (2.382), Lleida (224), Girona (2.155) i Barcelona (1.749).La nova mesura que anunciava la bonificació dels abonaments de Rodalies operats per Renfe entre l'1 de setembre i el 31 de desembre es va anunciar a mitjans de juliol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va comunicar mesures pensant en el benestar de les classes mitjanes: "Governarem per la majoria social. Quan hàgem d'escollir,, encara que enfadem els poderosos.", declarava Sánchez.

