Una discoteca prohibeix als usuaris mirar-se sense permís

és una de les pràctiques més habituals eni clubs nocturns. Ara bé, amb l'enrenou i la quantitat de casos de violència masclista o de gènere que darrerament s'està produint, hi ha alguns locals que opten perinterna i acabar amb aquestes pràctiques tan "tradicionals".És el cas del, una discoteca deque ha canviat la sevai ha assegurat que està totalmentSi algun dels usuaris del local opta per fer-ho, queda avisat que se l'expulsarà del recinte. Així ho ha explicat en un comunicat compartit al seu compte d'Instagram."La creació d'un espai segur va més enllà de la implementació de pràctiques per fer front als incidents després que ja hagin ocorregut", asseguren des del local. En aquest sentit, afirmen que se senten obligats ai "ajudar-los a comprendre" què és un comportament inacceptable dins del recinte i a la pista de ball.El local, en la mateixa publicació, anima els clients aentre ells, però els avisa que sempre hi ha d'haverper part de l'altra persona. Per tenir-ho tot controlat, la discoteca ha contractat un equip de seguretat que es dedicarà específicament a recórrer l'espai per gestionar les queixes i preocupacions dels assistents."Si rebem informes de qualsevol comportament que hagi fet que algú s'hagi sentit incòmode, la persona denunciada serà retirada del local i es trucarà a la policia", han assegurat al comunicat. Club 77 ha volgut remarcar que la nova normativa està pensadatant els usuaris com els treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor