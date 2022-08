Critiquen Risto per no voler canviar els bolquers a la seva filla: «Nul·les ganes»

#NOTICIA @ristomejide reflexiona en su podcast con su mujer, @LauraEscanes , sobre la paternidad y sus nulas ganas de hacer cosas como cambiar pañales. Para Risto es una labor muy ingrata que, si puede evitar, evita pues, según él, su hija no le recordará lo bien que hacía eso pic.twitter.com/zYo65TzVj8 — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) August 24, 2022

és d'aquells personatges televisius que no s'està una temporada sense aixecar. Des que es va casar amb la influencerel publicista ha rebut moltes crítiques a les xarxes per la granque hi ha entre tots dos. A més, elva nàixer la primera (i per ara última)de la parella.Sobreles tasques al voltant del bebè i les cures que requereix n'han conversat alque presenten conjuntament, "". Ell, sense pèls a la llengua, ha confessat quinesli generende fer pel que fa a cuidar la seva filla Roma. La que més:Què en pensa?, ha dit Risto davant de Laura Escanes. Ella, reacciona amb riure mentre ell continua: "Si tinc la mínima oportunitat de traspassar aquesta tasca a algú altre, no dubtis que ho faré". Més riures, incòmodes, i una única resposta: "Ja, ja ho sé. No fa falta que m'ho juris".El perquè? Considera que és unaI ho exemplifica suposant que la seva filla, quan es faci gran, no li recordarà el bé que canviava els bolquers. Una nova declaració taxant del publicista que ja ha aixecat polèmica a les xarxes, de nou.

