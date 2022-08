Un grup de conills troba casa al Turó Park de Barcelona

Ayer me encontré conejos en el Turo Park en #Barcelona. La verdad que me parece bien que vivan aquí pero seguimos luchando para que la Sra. Colau se digne a despenalizar la entrada de los perros en los parques de la ciudad. Es discriminatorio e ilegal #FreeWillyDog pic.twitter.com/ypYn95DqjK — Alvaro Laforet (@AlvaroLaforet) August 23, 2022

Eldecompta des de fa uns mesos amb uns nous inquilins. Diversos veïnes de la zona han pogut veure i fins i tot gravar desenes deque des de fa un temps es passegen per aquest emblemàtic parc de la capital catalana. Des de l'Ajuntament ara s'intenta treballar per evitar que els animals afectin negativament el parc.Curiosament, la colònia de conills ha aparegut en una zona on ja no hi poden haver lesper excel·lència: els. Fa cinc anys, el consistori barceloní va prohibir la presència d'aquests animals i va habilitar una àrea per a gossos al carrerAixò es va produir per unadel parc, en el qual es van replantar les vegetacions que havien quedat malmeses i també es van millorar les instal·lacions com eli el. Ara, s'haurà de veure com es controla el que seria ja una cinquantena de conills.

