La guia més prestigiosa de l'Estat atorga 99 punts a dos vins catalans

El 1903 Coma de Cases 2019 de Mas Doix Foto: Mas Doix

L'Enoteca 2006 de Gramona Foto: Gramona

La guia més prestigiosa de l'Estat, la-creada per José Peñín-, ha publicat les seves puntuacions. Cada any tasta uns 12.000 vins d'Espanya, a cegues, per elaborar una guia que ha atorgat 99 punts sobre 100 a 10 vins de tot l'Estat, dos d'ells elaborats a Catalunya:El celler Mas Doix va ser creat el 1998 per Valentí i Ramón Llagostera i està situat a Poboleda, al Priorat. Elaboren vins de garnatxa i carinyena, vinyes amb certificació ecològica i amb pràctiques biodinàmiques. El, la seva carinyena més exclusiva, de vinyes de 115 anys, ja va obtenir 99 punts a la Guia Peñín fa quatre edicions. Ara repeteix la màxima puntuació, 99 punts, amb elUn vi elaborat amb garnatxes de més de 100 anys de la, un vertiginós coster que combina enginyosos marges de pedra seca amb pendents de llicorella de fins al 45%. Tot el raïm fermenta en barrica oberta de 400 litres. Després de tres setmanes de maceració es premsa i només es conserva el sagnat. Guarda de 10 mesos en bóta de tercer any. Un vi de producció limitadíssima. Destaca per la seva fruita negra, espècies, regalèssia i notes minerals dels sòls de llicorella. Amb gran quantitat de fruita i tanins suaus.Per altra banda, l'de Gramona repeteix 99 punts, igual que l'any passat. Com ja publicàvem el març del 2021, quan la Guia Peñín va atorgar 99 punts a sis vins, un d'ells, l'únic escumós, aquest de Gramona. L'any 2016 també va ser una fita històrica quan l'Enoteca se situava com Millor Vi de la Guia, sent el primer cop que un escumós era reconegut de tal manera.Enoteca Gramona és un escumós elegant, de bombolla fina, on destaquen les aromes a fruita madura, a mel, brioixeria, a fruits secs i a cacau. Un brut nature que a més deixa patent el gran potencial del tradicional cupatge del Penedès a base de xarel·lo i macabeu.

