Harry Styles anuncia un concert a Barcelona

Després del fenomen de Coldplay, una altra estrella internacional ha anunciat que actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys l'any que ve:. El britànic, un dels cantants del moment, actuarà a Barcelona el dimecresen el marc de la gira Love on tour.El creador d'èxits com As it was, Sign of the times, Cherry, Kiwi o Golden -entre d'altres- actuarà per segona vegada a Barcelona., en un concert al Palau Sant Jordi. La nova gira va arrencar el 2021 i ara el cantant ha anunciat noves dates, inclosa la de la capital catalana.Fa tot just un mes, el 29 de juliol, Harry Styles -qui va fer-se un nom amb el grup- va portar la gira Love on tour al Wizink Center de Madrid.

