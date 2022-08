Els Estats Units tornen a la lluna amb una nova missió espacial

Mig segle després quetrepitgés la lluna per primera vegada en la història de la humanitat, elsiniciaran un nou programa lunar, tot i que amb objectius molt diferents. Lahi vol establir una base permanent, de cara a realitzar missions més ambicioses a Mart i a altres destinacions del sistema solar.La naui el coet més potent de la història, l', ja estan preparats per l'inici del programa Artemisa , com s'ha anomenat al projecte llunar. El nou programa és a més llarg termini que el de l', lliure de la carrera espacial característica de la guerra freda, i primen les motivacions tecnològiques i econòmiques, amb vista a l'explotació de recursos lunars.Lesamb la missió de l'Apol·lo són notables. Mentre que la nau d'Armstrong només gaudia d'un únic ordinador a bord, la Orió en disposa de quatre, cadascun dels quals treballa 20.000 vegades més de pressa i té 100.000 vegades més memòria que aleshores. La nau Orió té capacitat per, per tres que cabien a l'Apolo, i funciona amb unprogramari molt més avançat. A més, el nou Sistema de Llançament Espacial (SLS) té una potència un 15% major.L'últim simulacre que es va fer amb el coet SLS va ser fallit. Es va detectar unaque no va permetre executar el simulacre amb totes les condicions necessàries i ara, després de solucionar-se el juny passat, es preparen per volar. "", va explicar la NASA en un comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor