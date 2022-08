L'US Open encén la polèmica per donar pilotes diferents a homes i dones

Les de les jugadores, ha assegurat Swiatek, són menys pesants. Una lleugeresa que fa que les boles "volin de forma absurda" i que sigui molt més difícil controlar-les, tal com ha descrit la dona que encapçala el rànquing mundial de tenis. Swiatek-com les dels homes- per la preparació física a la qual se sotmeten, sense patir problemes de colze., actualment número quatre del món,"Són condicions molt desfavorables per a les jugadores. Després ens queixem que hi ha molts errors i que s'ha perdut la tècnica i la intel·ligència".La qüestió no és nova i les queixes de les jugadores han arribat a la WTA (Associació de Tenis Femení, per les seves sigles en anglès).La polèmica ha saltat just ara perquè aquest cap de setmana les pistes de Nova York acolliran l'inici deldel país i les millors raquetes del tenis mundial ja s'han entrenat.Aquest cap de setmana, a banda de Swiatek i Badosa, també hi haurà a la pistaen la que serà la seva. Williams ha guanyat dues vegades l'US Open: una el 2009 i l'altra el 2019. En total, s'ha apoderat de 23 Grand Slams, la segona jugadora de la història que més en té. La primera és Margaret Court i la tercera posició l'ocupa el manacorí Rafa Nadal, amb 22.En el quadre masculí, Novak Djokovic no podrà viatjar als Estats Units perquè no està vacunat. Alexander Zverev tampoc hi serà, però al que sí que veurem serà a Nadal.

