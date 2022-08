Dos detinguts per robar i amenaçar amb un ganivet una botiguera al Berguedà

Elsvan detenir a Berga aquest dimecres un jove de 22 anys i un menor d'edat com a presumptes. Els fets es van produir el 16 d'agost, quan els dos joves vand'Van entrar a l'establiment, just quan acabava d'obrir, iamb una mascareta, gorra i caputxa. A l'hora de pagar,per tal que li donessin tots els diners de la caixa registradora. Es van enduri van fugir del lloc a peu.Mossos va fer recerca per la zona i, i gràcies a la col·laboració ciutadana,i el ganivet (amb una fulla de 17 centímetres).Després d'investigar-ho es van efectuar dues detencions a. El detingut major d'edat, a qui no li consten antecedents, va passar el dia 25 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga. Quant alserà citat aviat per declarar davant la Fiscalia de Menors de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor