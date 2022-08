El desconegut interior neoàrab de l'alberg Barcelona Xanascat

El desconegut interior de l'alberg Barcelona Xanascat Foto: Dani Cortijo

L'interior desconegut de l'alberg Barcelona Xanascat Foto: Dani Cortijo

a conèixer l’interior dels hotels i albergs de la ciutat, per això pot ser que la majoria no siguin conscients de l'existència del magnífic i exòtic interior que l’alberg que la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya (Xanascat) té a Barcelona, al carrer Mare de Déu del Coll 41-51.Barcelona Xanascat no dona peu a imaginar l'exuberància arabitzant del vestíbul amb les arcades acolorides inspirades a l'Alhambra de Granada, que ens permeten un viatge imaginari en el temps fins a l'època del domini àrab.es va idear com una casa d'estiueig per a la potentada família Marsans i residència de la Sra. Josepa Marsans i Peix. Tot i això, la història agitada història del moment va voler que l'equipament fos testimoni directe d'alguns dels esdeveniments més destacats del moment.per posteriorment passar a ser caserna de les tropes marroquines de l'exèrcit franquista, passant a les mans de l'Auxili Social de Falange Espanyola una vegada instaurat el franquisme.Durant la Segona Guerra Mundial va passar a ser seu de l'Escola Pública Polonesa, on van estar internats orfes de guerra, passant a mans de nou de l'Auxili Social franquista.com a tal molts coneixen la popular agència “Viajes Marsans”, la primera agència de viatges de l'estat i de la qual ella va ser fundadora i gerent.passegen joves turistes i els alumnes del Camp d'Aprenentatge del Departament d'Educació de la Generalitat, que venen d'escoles catalanes a passar uns dies a la ciutat per conèixer la seva història i fer activitats educatives.

