Qui recollirà els paquets d'Amazon quan els conserges desapareguin?

Fa 19 anys que en Carlos Giménez és conserge als habitatges coneguts com La Colmena Foto: Laura Colell

Els conserges de La Colmena vigilen, reguen el jardí i netegen, entre d'altres feines. Foto: Laura Colell

Tant en Carlos Giménez com l'Àngel, dos conserges de Barcelona que exerceixen des de fa més de 15 anys, creuen fortament que la seva professió desapareixerà: "". Amb el genèric encariment de preus i l'auge de la tecnologia, la figura del conserge als blocs de pisos penja d'un fil. Qui recollirà en un futur elsque elsvulguin entregar quan el veí no sigui a casa? I qui s'ocuparà de netejar els grans edificis d'habitatges?Amb el pas dels anys,. Pel que respecta a les condicions de treball, els professionals han experimentat millores any rere any. Actualment, reben serveis i ajudes sanitàries, les quals abans no disposaven. "Antigament,i ara ja no ho és tant", confessa l'Àngel, conserge d'un bloc de pisos situat al carrer de Bigai, a Sant Gervasi.Aquesta no és l'única diferència que perceben els conserges avui. L'evolució de la compra per Internet genera cada dia milions i milions de paquets. En aquest sentit, els porters de Barcelona destaquen que ells són els primers que noten l': "És el que més ha canviat en comparació a quan vaig començar", sosté, conserge des de fa 19 anys del bloc de pisos situat a Travessera de les Corts amb carrer de Numància.. El carter continua passant diàriament per tots els portals, però alguns dies ho fa "només amb una carta", explica l'Angel. A l'enorme edificació d'habitatges del barri de les Corts, coneguda com La Colmena, passa el mateix: "El que més rebem és paqueteria:", destaca el conserge, qui fa quatre anys que treballa juntament amb Giménez.Moltes de les tasques que havien d'entomar els conserges antigament eren ben diferents de les que executen actualment., entre d'altres, a més de ser porter. Ara, però, "cada treballador s'especialitza més en la seva especialitat", afirma l'Àngel. I aquest punt afavoreix els professionals i els facilita la feina.. Aquestes són les principals tasques que fa en un dia normal un conserge: "Un 60% del temps és vigilància i un 40% és neteja i, aquí, també cuidem el jardí", explica Giménez a NacióDigital. El seu company, Neto, especifica que al bloc de pisos situat on antigament hi havia l'estadi de Les Corts del Barça,, a més de recollir els paquets, cartes i certificats que arriben: "Tot el que necessitin els veïns, ho fem", detalla.El futur, però, dels conserges és incert: "Potser no n'hi ha.i poques comunitats s'ho podran permetre", lamenta l'Àngel. A més, Giménez destaca que hi haurà tasques que seran substituïdes per la tecnologia;n'és una,Durant els mesos de confinament i pandèmia,i, mentre ningú podia sortir de casa, ells desinfectaven els edificis i recollien la brossa. L'Àngel té molt clar queperquè "la gent cada vegada fa més comandes on-line i si no són a casa, qui les agafa?", es pregunta retòricament. Hi ha accions que la tecnologia ja pot substituir, però n'hi ha d'altres que encara falta saber si podrà fer-les o no.

