Un tipus de peix desconegut mossega els banyistes a Sant Antoni de Calonge

L'investiga quin és el tipus de peix que està mossegant els banyistes en una de les seves platges, a l'. Les lesions que provoca no són greus i no requereixen cap mena d'atenció mèdica, però són molestes. Es tracten de petites ferides superficials. Fins al moment, només s'intueix que les provoca un tipus de peix desconegut.Els peixos ataquen als banyistes quan estan de peu i quiets a la vorera del mar i els mosseguen a les cames. L'Ajuntament ja està treballant ambper identificar l'animal i determinar quina sol·lució es pot aplicar. El cap d'Activitats i Sostenibilitat,, ha explicat en declaracions aque l'augment de la temperatura de l'aigua pot haver atret noves espècies.La preocupació del consistori és que es tracti d'unaque pugui desestabilitzar l'ecosistema marí de les seves platges. No preocupa, en canvi, que la seva presència allunyi els banyistes de l'aigua, ja que l'afluència a la platja de l'Espigó de l'Amistat continua sent la normal en aquesta època de l'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor