Kilian Jornet correrà l'Ultra Trail del Montblanc amb Covid

finalmentl'que comença aquest divendres a la tarda. Tot i elsgenerats durant les últimes hores, el corredor i alpinista català ha confirmat la seva participació tot i haver donatDubtes que s'havien incrementat després que durant el dijous a la tarda no anés a la presentació oficial dels corredors.Jornet, però, els ha resolt tots amb un vídeo d'un minut i mig que ha publicat al seu compte d'Instagram. "per competir. Seré intel·ligent a la carrera", ha explicat abans de mostrar una habitació on té preparat tot el material per a la competició.El corredor català torna a l'Ultra Trail després de quatre anys, sent la del 2018 l'última edició en què va participar. Enguany, amb eld'aconseguir el seui igualar la marca del francès François d'Haene, que no competeix, tindrà com a rival a l'estatunidenc Jim Walmsley.

