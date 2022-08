A la conquesta del poder sense moderació: el manual d'oposició de Feijóo

Del cotxe de Touriño al Falcon de Sánchez

Deslegitimar l'adversari

Un equip implacable

L'agost del 2006 va ser molt dur a Galícia. Es va produir la pitjor onada d'incendis en molts anys i va haver quatre víctimes mortals. La Xunta estava en mans d'una. El president era, que havia aconseguit posar fi a la llarga era del PP de. Els populars havien elegit un jove i ambiciós, que molt aviat mostraria un estil d'oposició agressiu i descarnat. Feijóo no va tenir escrúpols a l'hora d'utilitzar la tragèdia dels incendis per atacar la Xunta: "Amb nosaltres no moria gent en els incendis, i amb ells, quatre persones". El rebuig del PP al decret energètic aprovat aquest dijous pel Congrés ha refermat l'oposició intransigent de Feijóo al govern de, qüestionant de nou l'aparent moderació del líder conservador. Però per a molts analistes de la política gallega l'actitud de l'expresident de la Xunta és coneguda. Ho recorden dos periodistes gallecs com, director de Praxa.gal . Tots dos expliquen com va ser l'estil d'oposició fet per l'actual líder del PP a Galícia, seguint ara un model d'actuació que sembla calcat al que li va donar bons resultats a la seva terra."La moderació de Feijóo és un relat d'alguns mitjans de comunicació, que sovint han utilitzat la figura del president del PP per soscavar els anteriors dirigents del partit, com ha estat el cas de. Feijóo va imposar un tipus d'oposició, a base de fake news, fred i calculador", explica Mexuto. La campanya electoral del 2009 que va dur Feijóo al capdavant de la Xunta va ser, segons ell,"Feijóo està emprant amb Pedro Sánchez el mateix manual d'assetjament que va emprar amb Pérez Touriño", assegura David Lombao. Hi ha línies d'atac idèntiques. Les crítiques contínues apel president espanyol rememoren la campanya contra Touriño per canviar el cotxe oficial de Fraga per un de nou, un cotxe oficial que Feijóo va arribar a comparar amb el de. Les crítiques a suposats luxes dels dirigents d'esquerres sempre han estat un recurs acaronat pel líder conservador, segons explica Lombao: "Va criticar al vicepresidentper instal·lar-se un suposat bar de superluxe al cotxe que va resultar ser una simple nevera".Les obres fetes al complex administratiu de la presidència de la Xunta, que no es renovava des de feia anys, també van servir per nodrir una dura campanya del PP, que va arribar al ridícul de denunciar que s'hagin col·locat mobles procedents de Catalunya. Però, en altres moments, les campanyes del PP van entrar en aspectes molt personals, com quan es va aprofitar un conflicte familiar d'Anxo Quintana per insinuar acusacions de maltractament.David Lombao considera que Feijóo no és un polític doctrinari: "No és un polític. Tampoc crec que sigui un nacionalista espanyol. Penso que en el que sí que és radical és en la seva concepció del poder i de com conquerir-lo. Dirà el que cregui que ha de dir per assolir el poder". Els atacs que ara llança el PP insinuant una possible deslegitimació de Sánchez pels seus pactes amb els sobiranistes o Podem recorden també els que feia contra Touriño, de qui assenyalava sempre que era president gràcies als seus, considerant-lo gairebé il·legítim.Lombao assenyala laque segueix Feijóo: "Per una banda, ofereix sempre pactes al govern que vol derrotar, mentre per l'altra etziba de valent sense contemplacions. Ho estem veient ara, ofereix pactar un pla anticrisi mentre nega el pa i la sal a l'executiu, i deslegitima la seva política de pactes". Sobre el seu pensament moderat, el compara a, un polític de qui durant anys es va dir que era un liberal fins que va ser ministre de Justícia i es va constatar el seu conservadurisme ortodox.La doble via d'oposició es percep igualment en molts dels posicionaments del polític gallec. En el cas de Catalunya, Feijóo ha lluït un cert acostament als sectors econòmics catalans, com es va evidenciar en les Jornades del Cercle d'Economia , amb el seu discurs extremat en el tema de la llengua. Les seves declaracions sobre "l'apartheid lingüístic" van decebre alguns que voldrien un "nou" PP.Mexuto i Lombao assenyalen que si l'actitud del Feijóo opositor dels anys 2006-2009 és molt similar a la d'ara, també ho és l'equip del qual es va envoltar. Per a Lombao, és evident que Feijóo deixa la campanya més bruta als seus col·laboradors, amb un nom clau:, secretària general de Mitjans a la Xunta i que ja va estar amb Feijóo quan dirigia Correus en els anys de. Com, actual president de la Xunta i que era el secretari general del PP gallec fa quinze anys i l'encarregat d'engegar les campanyes més agressives contra els adversaris. Un paper que ara fa, home fort de l'organització a Génova que ja va treballar amb Feijóo quan era a la Xunta.Conquerirà Feijóo el poder que acarona? Mexuto creu que dependrà de l'estat de l'economia. "És un, té ullals i va a la jugular -assegura- i sap com fer oposició en moments de crisi econòmica. Però no troba a l'Estat elque va tenir a Galícia. En aquets moments, crec que està parlant massa".Per a David Lombao, les coses són ara diferents de quan va liderar l'oposició a Galícia: "El PSG i el BNG el vancosa que ara no està passant. Perquè si hi ha algú en la política espanyola que s'assembla a Feijóo, és".

