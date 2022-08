Tres de cada deu nenes barcelonines no estan satisfetes amb el seu cos

Un 70% dels nens i nenes ha viscut un episodi de violència a l'escola

Els nens i nenes volen ser amos del seu temps lliure

Gairebé el 50% dels nens i nenes d'entre 8 i 11 anys ja tenen mòbil

Així ho revela una enquesta de l'Ajuntament sobre el Benestar Subjectiu de la Infància que s'ha publicat i presentat aquest divendres en roda de premsa. La majoria de les nenes, però, expressen estar "molt satisfetes" amb el seu cos. En els nens, la xifra és més elevada. Un 75,4% diu tenir-ne confiança.Per a l'estudi, elaborat juntament amb l'Institut d'Infància i Adolescència, s'han enquestat més de 4.700 nens i nenes de tercer a sisè de Primària entre setembre i desembre de 2021. El regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha alertat queque s'exerceix "com a societat".En global,de 2017. Després de la pandèmia, han passat del 69% al 60,1% els nens i nenes que es mostren "molt" satisfets amb el seu cos. Això suposa que un 29,8% estan "bastant satisfets" (el 2017 eren un 23%) i un 10,1% es mostren "poc o gens satisfets" (eren un 8% el 2017). Unes xifres que, segons els responsables municipals, poden indicar algunes preocupacions en el cas dels primers o problemes importants en el cas dels segons. El regidor Joan Ramon Riera ha celebrat que els nens i nenes de Barcelona són "entusiastes i vitals", però ha instat a fixar-se en aquelles dades que no registren xifres tan favorables per a abordar-les i millorar-les.Segons l'enquesta, lessón: passar-ho bé amb la família, en primer lloc, que les amistats els tractin bé en segon, sentir que la família els ha ajudat amb les seves preocupacions durant la pandèmia i, finalment, sentir-se segurs a l'escola.Precisament sobre l'escola, s'ha registrat un, i ara els nens valoren més positivament la vida amb l'entorn escolar que la relació amb els seus companys de classe.: un 1,4% s'identifica com el maltractat i un 1,3% s'identifica com l'instigador, el 3,9% hi participa, el 4,12% no hi participa, però "pensa que hi ha nens que s'ho mereixen", el 13,4% només mira, i el 44,1% diu intentar ajudar.a la ciutat, i ha apuntat a aquestes situacions de violència com una de les raons per les quals els nens valoren més l'entorn escolar que la relació amb els companys.Una altra de les qüestions menys ben valorades és el temps lliure disponible fora de l'horari lectiu:. És per això que Joan Ramon Riera ha advocat per construir més diàleg familiar sobre què fer després de l'escola.No obstant això, la coordinadora de l'enquesta, Maria Corominas, ha dit que, sinó que la resposta dels nens es deu al fet que voldrien decidir més quines activitats fan. En aquesta línia, l'enquesta demostra que les activitats relacionades amb l'escola (com ara acadèmies de reforç) són les que fan els nens i nenes i les que més es decideixen conjuntament són les de caràcter esportiu.Una altra dada que ha posat de manifest l'enquesta del consistori és que. El titular d’Infància ha considerat que això “forma part del pacte social de la ciutat” i queTanmateix,per Joan Ramon Riera s'ha de posar el focus en l’ús que es fa dels mòbils i en el control dels pares. L’enquesta també ha revelat que si bé(un 89,9%), les nenes ho estan menys (un 87,1%) que els nens (un 92,6%). Riera ho ha atribuït a la pressió sobre la percepció del cos que pateixen les nenes i a la diferent vivència de la pandèmia.L'enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància s'inclou en la primera part del, en el qual es desenvoluparan tallers participatius i un grup altaveu de ciutat per interpretar les dades amb els nens i nenes i que aquests puguin fer propostes per a evitar la "mirada parcial" dels adults.

